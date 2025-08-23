Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 91 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 929 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 147 bin 659 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 132 bin 136 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 249 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.