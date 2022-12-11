Gürer açıkladı: Bir hafta içinde bankalara 23 milyar TL borçlandık

11 Aralık 2022 Pazar, 12:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların bankalara olan borçlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine gelen fahiş fiyat artışları ve diğer nedenlerle insanların satın alma gücünün her geçen gün biraz daha azaldığına işaret etti.

Satın alma gücü eriyen vatandaşın ister istemez bankalara koştuğuna vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 Aralık tarihe kadarki son bir hafta içinde yurttaşların bankalara olan borçlarının 23 milyar lira daha arttığına dikkat çekti.

BANKALARA 1 TRİLYON 478 MİLYAR LİRA BORÇ VAR

Bu artışla yurttaşların bankalara olan toplam borcunun 1 trilyon 478 milyar liraya ulaştığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplam borcun 1 trilyon 67 milyar lirası bireysel (konut,otomobil, ihtiyaç) kredileri, 411 milyar lirasının da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklandığını aktardı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer son hafta tüketici kredilerinde 10,7 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 11,9 milyar liralık artış kaydedildiğini de paylaştı.

TAKİPTEKİ BORÇ MİKTARI 31 MİLYAR LİRA

Takibe düşen borçlarda da artış olduğuna vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetimi şirketlerinin devretmedikleri takipteki borçların 31 milyar liraya yükseldiğini anlattı.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE 36 MİLYAR BORÇ VAR

Yurttaşların varlık yönetim şirketlerine olan borçlarının son bir yılda 5,3 milyar lira artarak eylül sonunda 36 milyar liraya yükseldiğine de değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TOKİ’ye olan konut kredisi borçlarının 28 milyar liraya çıktığını aktardı.

Bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borç miktarının 1 trilyon 542 milyar liraya ulaştığını anlatan Ömer Fethi Gürer, vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 452 milyar liralık, toplam borçlarında ise 458 milyar liralık artış yaşandığını da vurguladı.

BİR YILDA 8 MİLYON YENİ İCRA DOSYASI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada icradaki dosya sayılarına ilişkin verileri de paylaştı. Ömer Fethi Gürer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak - 9 Aralık günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 8 milyon 18 bin yeni dosya geldiğini, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 616 bin arttığını, bu dönemde 6 milyon 917 bin dosyanın da sonuçlandırıldığını belirtti.

Bu yıl gelen icra dosyası sayıları ile geçen yıl gelen icra dosya sayılarını kıyaslayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında arttığını, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının ise son bir yılda 730 bin adet artarak 9 Aralık itibariyle 23 milyon 667 bine çıktığını aktardı.

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLARIN SİLİNMESİ İCRA DOSYALARINI ETKİLEMEDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devletin 2 bin liranın altındaki alacaklardan vazgeçmesinin icra dosyası sayısını azaltacağı yönündeki beklentilerin de boş çıktığına işaret ederek, kamu kuruluşlarının elektrik, su, haberleşme, doğalgaz gibi faturalardan kaynaklanan ve bakiyesi 2 bin liranın altındaki icrada bulunan alacaklarından vazgeçmelerine ilişkin yasanın icra dosya sayılarına henüz yansımamış olduğunun da işaret etti.