'Liralaşma' politikası bankaları sıkıştırdı: Dolar mevduatında faiz sıfıra gidiyor
Ekonomi yönetiminin "liralaşma" politikasına yönelik kararlarına uyabilmek adına sürekli yeni yöntemler ortaya koyan bankacılık sektörü, son olarak mevduatta TL’nin payını artırabilmek için dövizi baskılamaya başladı ve döviz mevduatlarında faizleri neredeyse sıfıra çekti.
Ekonomistlerin tüm uyarılarına rağmen düşük politika faizine devam edilmesine rağmen, aynı zamanda "makroihtiyati" tedbirlerle sıkılaştırma uygulanması, bankaların her gün farklı bir yola girmesine sebep oluyor.
Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankacılık sektörü hem yabancı para mevduatı zorunlu karşılıklarından komisyon uygulaması hem de TL mevduat oranı hedefi ile getirilen ek menkul kıymet alımından kaçınmak için döviz mevduatlarında faizleri neredeyse sıfıra çekti. Bunun aksine TL mevduatlarda ise faiz oranları yüzde 20-28 arasında değişiyor.
TİCARİ KREDİ İÇİN DÖVİZ MEVDUATI AZALTMAK ZORUNDALAR
Kur korumalı mevduatta yüzde 12’ye kadar gerileyen mevduat faizine karşılık sektör özellikle tüzel kişilerden TL mevduat kapabilmek için yoğun bir çaba içinde. Aynı zamanda yine getirilen makroihtiyati önlemler nedeniyle tüzel kişiler de ticari kredi kullanabilmek için döviz mevduatlarını azaltmak zorundalar. İşte tüm bu önlemler ticari kredi faizinin üzerinde TL mevduat faizinin yanı sıra döviz mevduatlarında düşük faiz politikası uygulanmasına neden oluyor.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı