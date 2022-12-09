'Liralaşma' politikası bankaları sıkıştırdı: Dolar mevduatında faiz sıfıra gidiyor

09 Aralık 2022 Cuma, 16:07

Ekonomistlerin tüm uyarılarına rağmen düşük politika faizine devam edilmesine rağmen, aynı zamanda "makroihtiyati" tedbirlerle sıkılaştırma uygulanması, bankaların her gün farklı bir yola girmesine sebep oluyor.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankacılık sektörü hem yabancı para mevduatı zorunlu karşılıklarından komisyon uygulaması hem de TL mevduat oranı hedefi ile getirilen ek menkul kıymet alımından kaçınmak için döviz mevduatlarında faizleri neredeyse sıfıra çekti. Bunun aksine TL mevduatlarda ise faiz oranları yüzde 20-28 arasında değişiyor.

TİCARİ KREDİ İÇİN DÖVİZ MEVDUATI AZALTMAK ZORUNDALAR

Kur korumalı mevduatta yüzde 12’ye kadar gerileyen mevduat faizine karşılık sektör özellikle tüzel kişilerden TL mevduat kapabilmek için yoğun bir çaba içinde. Aynı zamanda yine getirilen makroihtiyati önlemler nedeniyle tüzel kişiler de ticari kredi kullanabilmek için döviz mevduatlarını azaltmak zorundalar. İşte tüm bu önlemler ticari kredi faizinin üzerinde TL mevduat faizinin yanı sıra döviz mevduatlarında düşük faiz politikası uygulanmasına neden oluyor.