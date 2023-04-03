Gürer: 'Çiftçi, bankalara 1 ayda 12.1 milyar lira daha borçlandı'

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:55

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, tarım kesiminin bankalar olan borçlarının sürekli arttığına dikkat çekti.

"TARIM KESİMİ 2 AYDA 34.4 MİLYAR LİRA DAHA BORÇLANDI"

Tarım kesiminin bankacılık sektörüne olan borçları şubatta bir önceki aya göre 12,1 milyar lira daha artarak 363,4 milyar liraya kadar çıktığını anlatan Gürer, sektörün borçlarında yılın ilk iki aylık döneminde ise 34,4 milyar liralık büyüme kaydedildiğini belirtti.

"ÖZEL BANKALAR TARIM KESİMİNE VERDİĞİ KREDİYİ DARALTTI"

Tarım sektörünün bu borçlarının 297 milyar lirası kamu bankalarına olan borçlarından kaynaklanırken, özel bankalara ise 66,4 milyar liralık borcu bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “Şubatta kamu bankalarına olan borçlar büyümesini sürdürürken, özel bankalar ise tarıma verdiği kredileri 1 milyar liraya yakın daralttı” dedi.

HUBUBAT ÜRETİMİ AZALDI

Türkiye’nin hemen hemen tüm tarım ürünlerinde kendi kendine yeterlilik oranları azaldığına işaret eden Gürer, “2021-2022 piyasa yılında Türkiye’nin ürettiği hububat, ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayabildi. Bu oran buğdayda yüzde 87,3’e, arpada yüzde 66,8’e, mısırda yüzde 76,7’ye kadar indi. Karşılama oranı toplam hububatta bir önceki döneme göre 17,1 puan, buğdayda 15 puan, arpada 30,3 puan, mısırda 8,3 puan düştü” değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, “Türkiye 2021 yılında 4,5 milyar dolar, 2022 yılında 5,7 milyar dolar olmak üzere sadece son iki yılda 10,2 milyar dolarlık hububat ithal etti. Bu yılın ilk iki ayında ise ithalat 1 milyar dolara ulaştı” dedi.

"TARIMSAL GİRDİLER 1 YILDA YAKLAŞIK 2 KATINA ÇIKTI"

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışa da vurgu yapan Gürer, TÜİK’e göre tarımsal girdi fiyatlarının ocakta bir önceki aya göre yüzde 6.24, son bir yılda ise yüzde 96 oranında artış kaydettiğini anlattı.

Ocakta, tohum ve dikim materyali fiyatları yüzde 4.21, enerji ve yağ fiyatları yüzde 1,81 artığını aktaran Gürer, “Gübre fiyatlarında yüzde 4,9 oranında azalma yaşandı. Tarımsal ilaç fiyatları yüzde 2,9, veterinerlik hizmetleri ise yüzde 21,45 ve hayvan yemi fiyatları yüzde 3,79 oranında artış kaydetti.Bu veriler TÜİK’e göre piyasaya yansıyan artış bölgelere göre daha yüksek.TÜİK ortalama ile gidiyor.Oysa ihtiyaç olduğunda Taban gübre fırlıyor.Diğet gübreler yerinde sayısınca rakam daha az artış ile duyuruluyor. İlaç,gübre,tohum artışı ile yem fiyat artışı Çiftçiye olumsuz yansıyan oran daha yüksek .Artan girdi fiyatı raftaki ürünü de etkiyor” ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL KREDİLER BİR HAFTADA 45 MİLYAR LİRA ARTTI"

Yurttaşların bireysel kredi borçlarındaki artışlara da vurgu yapan Gürer, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının, 17-24 Mart haftasında 45 milyar lira daha artarak 1 trilyon 851 milyar liraya kadar çıktığını ifade etti. Gürer, vatandaşların banka borçlarında yılbaşından bu yana ise 277 milyar liralık artış yaşandığını aktardı.

"TAKİPTEKİ BORÇ MİKTARI 32,6 MİLYAR LİRA"

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerine devretmedikleri takipteki borçların ise 32,6 milyar liraya yükseldiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.

Vatandaşların bankalar ve finansal şirketlerden ayrı olarak TOKİ’ye taksitli konut alımları nedeniyle 28 milyar lira, varlık yönetim şirketlerine de 36 milyar lira borcu bulunuyor” şeklinde konuştu.

"3 AYDA 2 MİLYON 745 BİN YENİ İCRA DOSYASI"

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre 1 Ocak – 31 Mart 2023 tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine yine UYAP üzerinden toplam 2 milyon 745 bin yeni dosya geldiğine de işaret eden Gürer, “Gelen dosya sayısı 2022 yılının aynı haftalarına göre 111 bin adet arttı. Aynı dönemde 2 milyon 916 bin dosya da sonuçlandırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı da bir önceki yıla göre 1 milyon 281 bin adet artış gösterdi. Yeni gelen dosya sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında arttı" dedi.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise geçen yılın aynı gününe göre 510 bin adet azalarak 31 Mart itibariyle 23 milyon 58 bin olduğuna dikkat çeken Gürer sözlerine şöyle devam etti:

"AKP iktidarlarının yaşamı sorunlu kıldığını belirterek yokluk ve yoksulluk yaygınlaşırken vatandaş temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlanmaktadır.Et,süt,yumurta fiyatlar artış sebze ve meyvede raf fiyatları yaşamı iyiden iyiye zorlaştırmıştır .İktidarın saklamaya çalıştığı gerçekler halkın yaşadığıdır.Mızrak çuvala sığmamakta yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşam ailelerin yaşamını da olumsuz etkilemektedir.Giydiren ve doyuran tarım sektöründe artan sorunlar dalga dalga her alana yayılmaktadır."