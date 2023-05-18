Gustavo Medeiros'tan dolar/TL için korkutan tahmin: ‘30-31 lirayı görebilir’
Türkiye’nin kredi risk priminin 700’e dayanmasının ardından dolar kurunun erişebileceği seviyeye yönelik tahminde bulunan Ashmore Araştırma Birimi Başkanı Medeiros, kurun 30-31 lira seviyesine çıkabileceğini ifade etti.
Türkiye 14 mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuca ulaşamaması üzerine 28 mayısta tekrar sandığa gidecek. Ülke ekonomisinin seçim sürecine verdiği tepkiler ise hala gündemde yerini koruyor. Söz konusu durum hakkında ekonomistler tahmin ve değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.
Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından yükselerek 675 puanı görmüş, dolar/TL kuru 19,80 seviyelerine yaklaşmıştı.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Ashmore Araştırma Birimi Başkanı Gustavo Medeiros, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçimi sonrası dolar/TL kurunun 30-31 lirayı görebileceği, kredi risk priminin ise yeniden 900 baz puan seviyelerine yükselebileceği tahmininde bulundu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medeiros, TL'nin ulaşabileceği seviyelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"CDS'ler geçen yılın temmuz ayında olduğu gibi yeniden 900 baz puanı görebilir. Eğer Türk Lirası'nın enflasyon kadar değer kaybedeceğini varsayarsak dolar/TL, 30, 31 seviyesine gelebilir."
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