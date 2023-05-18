Dolar ve Euro ne kadar oldu? (18 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:33

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:33

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. YSK seçimlerin 28 Mayıs'ta ikinci tura kaldığını açıkladı.

İlk turda beklenenin altında oy alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün seçmeni ülkenin bekası için karar vermeye çağırdı. İlk turda yürütülen kampanyaya göre söylemini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu, "Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mecliste sahip oldukları çoğunluğun önemini vurgularak yasama ve yürütmedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.

MERKEZ BANKASI’NDAN TL'YE DÖNÜŞÜMDE 'YENİ EŞİK' KARARI



Hafta başında bireysel kredilerin bir miktar yavaşlaması ile sonuçlanacak yeni düzenlemeler açıklayan Merkez Bankası (TCMB), dün ise döviz mevduatları azaltmak adına yeni düzenlemeler açıkladı. TCMB'nin yeni düzenlemelerine göre bankalar bireysel tarafta döviz mevduatın artık daha büyük bölümünü TL'ye dönüştürmeye çalışacak.

Böylece 26 Mayıs hesaplama tarihinden 28 Temmuz hesaplama tarihine kadar yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek. 28 Temmuz hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar ise ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis etmesi gerekecek.

Bankacılar bireyselde dönüşüm hedeflerinin kısa vadede iki katına yılsonuna doğru yüzde 30'a doğru artan bir takvim oluştuğuna dikkat çekti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "İlk tur sonrası atılan adımlar mevcut politikada yeni döviz kaynağı ihtiyacının devam edeceği görüşümüzü destekliyor. Bireyseller için bankaların yüzde 5 yerine artık önce yüzde 10 sonra bir kaç ay sonra yüzde 30 gibi dövizden dönüşüm yapması gerekecek. Aynı zamanda yeni dış kaynak yaratılması da gerekecek" diye konuştu.

KAPALIÇARŞI İLE BANKALAR ARASINDA MAKAS YÜZDE 10'A YAKLAŞTI



Bankacı seçim öncesi kapalıçarşıda yüzde 10'a yaklaşan döviz alım satım arasındaki farkın bu hafta kapanmaya başladığını, mevcut yavaşlama ile bu farkın yüzde 2'ye doğru gerileme eğiliminde olduğunu da söyledi.

Dolar/TL bu sabah güne 19.77 civarından başladı. TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 4.8, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.3 kayıp yaşadı.

Serbest piyasada 21,4140 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,4160 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21,3760 lira olmuştu

TL DOLAR KARŞISINDA SON İKİ YILDA YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, 2023'ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.

Merkez Bankası'nın seçim öncesinde başlayan altın satışlarının da etkisiyle rezervleri daha da baskı altında. Rezervlere ilişkin güncel veriler bugün açıklanacak. Bugün ayrıca veri gündeminde piyasa katılımcıları anketi de yer alıyor.

Bankacılar kamu kontrollü olarak tanımladıkları kur politikasında en az ikinci tura kadar bir değişiklik beklemiyor. Uzun vadede ise politikaların sürdürülebilirliği piyasa açısından hala büyük soru işaretleri barındırıyor.

İkinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik getiren bir sonuç çıkıp çıkmayacağı piyasalar açısından hala en kritik soru.

TL MEVDUAT FAİZLERI YÜZDE 40 CİVARINDA



TCMB'nin düzenlemeleriyle tahvil tutarak bilanço risklerini artırmak istemeyen bankalar ise yüksek tutarlar için TL mevduat faizlerini yüzde 40 civarına çekmiş durumda. Benzer şekilde kur korumallı mevduat faizleri de yükselişe geçerken, TCMB'nin yeni tahvil alımı getirebilecek son düzenlemelerinin de etkisiyle Hazine'nin TL cinsi tahvil getirileri ise bazı vadelerde yeniden tek haneye indi.

CDS'ler ise Türkiye'nin risk priminin seçim öncesine göre 200 baz puandan fazla artışla 700 baz puana yaklaştı. Ayrıca dolar cinsi eurobondlarda ise bazı vadelerde yeniden çift haneli getiri oluşmaya başladı.

Seçim sonrası bankacılık öncülüğünde sert düşüşlerin yaşandığı borsa ise dün daha sakindi. Bankacılık endeksi dün yüzde 1.1 gerilerken BIST-100 endeksi dün yüzde 1.6 yükselişle günü tamamladı.