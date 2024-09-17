Güvence Hesabı’nın sorun gündemi, yılın ilk altı ayında da yoğun geçti: Ödeme 305 milyon TL

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:58

Zarar gören kişilere, özellikle sigortalının belirlenememesi ya da sigorta yaptırılmaması durumunda koruma sunan Güvence Hesabı’ndan yapılan ödemeler, Ocak-Haziran 2024’te de artarak sürdü.

İşte detaylar:

2024’ün ilk altı ayında “sigortanın yaptırılmadığı durumlar”la ilgili ödemeler 213.8 milyon liraya çıktı. Dosya sayısı 725. Bu kapsamda en yüksek ödeme 144.6 milyon lirayla “maluliyet” için yapıldı. 1998’den bugüne yapılan ödemeler ise 2.2 milyar lirayı aştı. Toplam dosya sayısı 57 bin 573 adet.

“Sigortalının tespit edilememesi” durumunda yapılan ödeme de 63 milyon lira. Dosya sayısı 291 adet. En yüksek ödeme 53.9 milyon lirayla yine “maluliyet” için yapıldı. 1998’den bugüne ödeme 588.3 milyon lira, dosya 11 bin 512 adet.

“Çalıntı veya gasp edilen araçlar için” ödemeler de 2 milyon 376 bin lira oldu. Dosya sayısı 6 adet. En yüksek ödeme 1.4 milyon lirayla maluliyet için oldu. 1998’dan bu yana ödeme 17 milyon lira, dosya adedi 292.

Ayrıca iflasları içeren “ruhsatı iptal edilen” şirketlerle ilgili ödemeler ilk altı ayda 25.6 milyon lirayı buldu. Geçmişten bugüne ödeme 936.6 milyon liraya yükseldi.

Böylece yılın ilk altı ayında, Güvence Hesabı’ndan “sigortalının tespit edilememesi”, “sigortanın yaptırılmadığı durumlar”, çalıntı veya gasp edilen araçlar” nedeniyle 279.1 milyon lira, “iflas şirketleri” kapsamında 25.6 milyon lira ve toplamda 304.7 milyon lira ödendi. Güvence Hesabı temelde trafik, tehlikeli madde, maden çalışanları gibi zorunlu sigortaları kapsıyor.