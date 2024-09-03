Şirketlerle sorun yaşayan tüketiciler Sigorta Tahkim Komisyonu yolunda: 6 ayda 294 bin başvuru

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında yaşanan sorunların önemli bir çözüm merkezi olan ama zaman zaman aldığı kararlar nedeniyle sigorta şirketleri tarafından eleştirilen Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), 2024 yılının ilk altı ayında da yoğun başvuraya sahne oldu. STK’nin açıkladığı verilere göre Ocak-Haziran 2024 dönemindeki başvuru sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.5 artarak 294 bin 180 adet oldu.

ZORUNLU DEPREM

Bu kapsamda, ilk altı aydaki başvuruların yüzde 7.5 artışla 293 bin 872’si hayatdışı, yüzde 1 artışla 308’i hayat branşı için yapıldı. Başvurulara poliçe türü açısından bakıldığında ilk sırayı 274 bin 816 adetle açık ara zorunlu trafik sigortası aldı. Bunu 7 bin 783 başvuruyla zorunlu deprem sigortası, 5 bin 203 kasko sigortası ve 2 bin 651 başvuruyla motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası izledi. Zorunlu trafikle ilgili başvuruların ayrıntılarına bakıldığında ise “değer kaybı”, “araç hasarları”, “hasar+değer kaybı” ve “sürekli sakatlık” yine öne çıkan sorun kaynakları oldu. Poliçe sahiplerinin başvuru nedenlerinin ilk sırasında ise yüzde 8.2 artışla 228 bin 543 adetle “tazminatın ödenmemesi” bulunuyor. Bunu yüzde 5.1 artış ve 65 bin 456 adetle “tazminatın eksik ödenmesi” izliyor. Başvurular böyle olurken STK hakemleri ilk altı ayda yüzde 61.9 artışla 311 bin 587 dosyayı karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” sayısı yüzde 67.2 artışla 211 bin 419, “kısmen kabul” sayısı yüzde 33.2 artışla 38 bin 47 ve “ret” sayısı yüzde 66 artışla 62 bin 121 adet oldu.

‘RET’ ORANI ARTTI

Ocak-Haziran 2023’ten Ocak-Haziran 2024’e kabul oranı yüzde 65.7’den yüzde 67.9, ret oranı yüzde 19.4’ten yüzde 19.9’a çıkarken kısmen kabul oranı yüzde 14.8’den yüzde 12.2’ye düştü.