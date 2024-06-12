Güvenlik görevlileri: Kanun uygulansın

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın yayımladığı, Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksulluğu ve Güvencesiz Çalışanlar Araştırma Raporu’na göre “özel güvenlik” işkolunda çalışanların yüzde 97.9’u yaşamından memnun değil. Kamuda çalışan güvenlik görevlileri de bu bağlamda özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşam sosyal medya üzerinden bir farkındalık çalışması yaptı. İşçiler, nöbet noktalarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesi, resmi tatillerde karşılığında izin verilmeden çalıştırılmaya son verilmesi, yemek molası saatlerinin kullanılmasına izin verilmesi ve işkolundaki diğer sorunlara karşı taleplerini dile getirdi.

Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Şenol Solun, kanunun uygulanması gerektiğini belirterek “Kamu koruma güvenlikleri kanunda olan ancak işyerlerinde uygulanmayan haklarını talep ediyorlar. Kanuna göre fazladan çalışılan her sekiz saat için bir gün izin hakkı doğuyor. Ancak bu kanun uygulanmıyor. İş kıyafetleri polyesterden yapılma, sıcak havalarla birlikte bu sağlık sorunlarına yol açıyor. Yemek molaları kullandırılmıyor. Kanuna göre ayakta çalışan görevlilerin mesaisinin yüzde 30’unu oturarak geçirmesi gerekiyor” diye konuştu.