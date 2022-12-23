HaberTürk yazarı Bülent Aydemir duyurdu: 'Bedelli askerlik ücreti 150 bin lira olacak'

23 Aralık 2022 Cuma, 12:05

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber geldi. Bu sene eğitim kapasitesinin üzerinde başvuru olduğu için işin kuraya kalacağı belirtildi. Ayrıca, son asgari ücret zammıyla bedelli askerlik fiyatları daha da artacak. Şu an 100 bin TL olan bedelli askerliğin zamla birlikte 150 bin TL'nin üstüne çıkması bekleniyor.

Askerliğini bedelli olarak yapacakların merak ettiği konuların başında bedelli askerlik ücreti geliyor. Şu an 100 bin civarında olan bedelli askerlik ücretine zam gelmesi bekleniyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, asgari ücretteki yüzde 55'lik artışın memur maaşlarına da yansıyacağı düşünüldüğünde 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 150 bin TL'nin üstüne çıkacağını aktardı.

Aydemir, "Bedelli kuraya kaldı; ücret 150 bin olacak" başlıklı yazısında şöyle dedi:

"Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…"

BAŞVURULAR ARTTI

Aydemir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelliye başvuruların azaldığını ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisinin bedelli başvurularını artığını ifade etti.

İŞ KURAYA KALDI!

Aydemir, eğitim birliklerin kapasitesinin üzerinde başvuru olduğu için işin kuraya kalacağını aktardı.