Vedat Bilgin'e göre askerlik ve yıpranma borçlanması ile EYT'li olunmuyor

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Milyonlarca insan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez” açıklaması tartışma başlattı. Mevzuata göre sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor. Ancak borçlanma ile EYT’li olunup olunamayacağı konusunda ise uzmanlar arasında görüş ayrılıkları var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda önceki gün yeni açıklamalar yaptı. Borçlanma ile tarihin geri çekilmesi ile işverenlerin tazminat tepkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Borçlanma ancak eksik prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez” dedi.

Bakanın sözlerini yorumlayan uzmanların bazılarına göre mevzuatta askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geriye çekiyor. Ancak bu konuda kamuoyunda yanlış bir bilgi var. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT kapsamında. Ancak sonrasında borçlanma ile girişi geri çekenler bu haktan yararlanamaz.

Diğer görüşe göre ise SSK ve Bağ-Kur’lularda askerlik borçlanması sigorta girişini borçlanılan süre kadar geriye çekiyor. Bakan Bilgin’in görüşü sadece devlet memurları için geçerli. İddiaya göre SSK ve Bağ-Kur’lular sigorta başlangıcını borçlanma ile geriye çekerek EYT kapsamına girebilir.

(Vedat Bilgin)

PATRONA 5 PUAN İNDİRİMİ

Bu arada işverenlerin bir süredir tepki gösterdiği konulardan biri prim diğeri ise tazminatlar. İşveren EYT düzenlemesinden sonra emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini belirterek bu farkın kaldırılmasını istiyordu.

Bilgin bu konuda düzenleme yapılacağını belirterek “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. İşverene ‘sen EYT’li olan çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz’ diyeceğiz” dedi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de işaret eden Bilgin, “Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir” dedi.