Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu! İşte değişecek rakamlar: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, engelli aylığı 65 yaş aylığı...
2023 asgari ücret zammı açıklandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı.
Asgari ücret zammı sonrasında birçok maaşta artış yaşanacak. İşte kalem kalem işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı...
2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.
2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak.
2023 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.
Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 TL olacak. 2 çocuk için 153 bin 720 TL olacak.
Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.
2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak
Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.
2023 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.
2023 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1.124 TL olan rakam yeni yılda 1.738 TL'ye yükselecek.
Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 1.687 TL olan tutar da 2 bin 609 TL'ye çıkacak.
2023 STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olacak.
2023 RAPOR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL'ye, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167.68 TL'ye yükselecek.
2023 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 195 lira uyguluyordu, bu rakam 2023'te 301,5 TL'ye çıkacak.
2023 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.
En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olacak.
2023 SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Buna göre prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira olurken, üst sınır 75 bin 60 lira oldu.
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