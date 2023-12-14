Haftalık portföy girişi 6,5 yılın zirvesinde

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:10

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:10

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 8 Aralık haftasında net 1.45 milyar dolar ile altı buçuk yılın en büyük haftalık girişine işaret etti.

TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8 Aralık haftasında 891.4 milyon dolar artış kaydetti. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş oldu.

Verilere göre yurtdışı yerleşiklerin hisse portföyü geçen hafta 562.4 milyon dolar artış kaydetti. Bu veri de hisse senedi piyasasına Kasım 2020'den beri en yüksek haftalık girişe işaret etti.

Böylece yurtdışı yerleşiklerin geçen hafta net portföy girişi Temmuz 2017'den beri ilk kez haftalık 1.45 milyar dolar ile rekor kırdı.

Bu dönemde Hazine 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirmişti. Girişten bir hafta önce de Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ABD kurumsal yatırımcılarından TL'ye fon akışı gözlemlemeye başladıklarını, devam eden görüşmelerin ise bu girişlerin süreceğini gösterdiğini söylemişlerdi.

Kasım ayının son günlerinden itibaren yabancı yatırımcılardan TL varlıklara yönelik talepleri hızlandı, CDS düşüşü 700 baz puandan 300 baz puanın altına doğru belirgileşti.

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen yaklaşık altı aylık süreçte önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeye başladılar.