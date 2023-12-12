CHP lideri Özel'den kritik açıklamalar

Yayınlanma: 12.12.2023 - 20:44

Güncelleme: 12.12.2023 - 20:44

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP GENEL BAŞKANI OLARAK UYANDIĞINIZ İLK SABAH NASILDI?

Güzel bir sabahtı ama omuzlarımda ağır bir yük olduğunu fark ettim. Kazanacağımı biliyordum. Seçimi kazandık, arkasında yerel seçim gündemi vardı. Önümüzde tüzük kurultayı gündemi vardı. Ağır bir sorumluluk ile uyandım. Kaybedeni olmayan bir kurultay yaptık.

"PARTİ MECLİSİ LİSTEMİZDE GEÇMİŞTEN HİÇBİR İSİM YOK"

Parti meclisi lsitesine baktığımızda geçmişten hiçbir isim yok. Benim dışında hiçbir isim yok. Kamuoyunda çok tartışılan isimler vardı. Bunların 18'i biiz desteklemiyordu, 7'si bizi destekliyordu. 7 isim hiçbir görev talep etmeyeceklerini bize belirtmişlerdi. PM listesine baktığımızda gençleri, kadınları, örgütümüzü göreceksiniz. PM listesine baktığımızda yaş ortalaması 43. Ben 49 yaşındayım. PM içinden seçtiğimiz gölge kabinemiz var.

MUHARREM İNCE’Yİ BABA OCAĞINA TEKRAR DAVET EDECEK Mİ?

Ben baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye’ye yapıyorum. Çağrı aslında siyaset yapmaktan çok baba ocağına gelmek ve orada hangi işin ucundan tutulacaksa o işin ucundan tutmak. Benim dediğim gelin şu görevi alın bu görevi alın değil. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık. Bu evin kapıları kimseye şartlı açılmaz. Kapılar açılır, kapıdan içeri girerken üye olursunuz. Baba ocağının tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

"MUHARREM İNCE'YLE MESAJLAŞTIK"

Muharrem Başkan ile telefon mesajlaşması yaptık. Ekrem Başkandan randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkanla ilişkimiz, birbirimizin bilmesi gereken ne varsa birbirimize söylüyoruz. Ekrem Başkan 'İnce randevu istiyor' deyince 'Ben de siz kamu görevlisisiniz, mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır' dedim.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olması yönünde benim bir iradem var. Resmileşmesi için prosedörü tamamlayacağız. Parti meclisine teklif edilecek, oylanacak.

MUHARREM İNCE İZMİR ADAYI OLACAK MI?

İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi. Ben bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanının belediye başkanlığı teklif etmesini saygısızlık olarak görürüm. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğu düşünmüyorum. Bu tartışma ne maksatla yapıldı, bilmiyorum.

MEMLEKET PARTİSİ, CHP'YE KATILACAK MI?

Partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bir siyasi parti ben varlığımı sonlandırıyorum, kendimi yakın hissettiğim partiye dönme iradem var derse ben bu niyet beyan edilir ve geri kalanlar konuşulur. Partinin kapıları ardına kadar açık. Geleceğim diyene seni istemeyiz demeyiz.

"İSTANBUL, ANKARA VE AYDIN ADAYLARINI SOKAKTA KARŞILIĞI OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Kılıçdaroğlu, yerel seçimle ilgili 3 ismi açıklamıştı. Partinin üç değerinin sokakta karşılığı olduğunu görüyorum. Bu şerh ile söyledim. Seçilmemiş bir kurulun yetkilerini kullanmak istemem. Ben olumlu görüş bildirim. Ümit ediyorum ve kuvvetle görüyorum ki 3 isme karşı çıkan olmaz. Orada hiçbir şüphem yok.

"HALK MEMNUNSA LİSTELERDE YER ALACAKLAR"

Halk memnunsa listelerde yer alacaklar. Birkaç hafta içerisinde memnuniyet anketleri tamamlanır, süreç içinde atanan ve atanmayan belediye başkanları yeniden görevlendirilen arkadaşlar olur. Dinlenecek arkadaşlar yerine başka biri gelecekse de orada partililik bilinciyle destek verirler.

İMAMOĞLU İLE ARASINDA "İZMİR" ANLAŞMAZLIĞI VAR MI?

İmamoğlu ile biz İstanbul konuşuyoruz ve İstanbul'u yeterince konuşamıyoruz. Özgür başkanımızda seçilmiş İl Başkanımız. En iyi sonucu almak için titiz çalışmamız gerekiyor. Bazen Ekrem Başkan'dan şöyle telefonlar geliyor 'falanca ilden eski bir milletvekili benle görüşmek istiyor ne yapayım?' dedi. 'Siz belediye başkanısınız, elbette görüşün' dedim. Ekrem Başkanın İzmir ile ilgili bir şey söylediği yok. Bizim bir şey dediğimiz yok. Memnuniyet anketini yaparız, anket olumlu ise başkanımımızla devam ederiz.

KADIN ADAY VURGUSU

Aday adaylarını ankete koyduk, 7'si kazanamıyor, 3'ü kazanıyor. 3 isimden biri kadınsa onu atarız. Kadın belediye başkanı önemli bir şey ve çok az var.

"HATAY’DA VERECEĞİMİZ KARAR ÇOK TARİHİ BİR KARAR OLACAK"

Işık'ın "Hatay Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz, bir sonraki dönem aday yapacak mısınız?" sorusuna Özel "Geçtiğimiz günlerde memnuniyet anketi çalışılırken Hatay’ın anketini oldukça detaylı, siyasi ve ilçe kırılımlarına göre ve elimizde bulunan bulunmayan bütün kırılmalara göre detaylı alalım. Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak." yanıtını verdi.

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