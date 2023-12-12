Borsada 'yumruk' etkisi: Süper Lig kulüplerinin hisseleri geriledi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:36

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:36

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruğu borsayı da yakından etkiledi.

Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,07 puan azalışla ve yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.727,37 puana indi.

EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR SPOR OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.

Süper Lig kulüpleri; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri borsada kayıplar yaşadı.

Fenerbahçe hisseleri yüzde 4,81, Trabzonspor hisseleri yüzde 2,39, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,85 ve Galatasaray hisseleri yüzde 1,85 geriledi.