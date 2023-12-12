Borsada 'yumruk' etkisi: Süper Lig kulüplerinin hisseleri geriledi
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması piyasaları da etkiledi. Borsada işlem gören Süper Lig kulüplerinin hisselerinde kayıplar yaşandı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruğu borsayı da yakından etkiledi.
Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,07 puan azalışla ve yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.727,37 puana indi.
EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR SPOR OLDU
Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.
Süper Lig kulüpleri; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri borsada kayıplar yaşadı.
Fenerbahçe hisseleri yüzde 4,81, Trabzonspor hisseleri yüzde 2,39, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,85 ve Galatasaray hisseleri yüzde 1,85 geriledi.
borsa Borsa İstanbul süper lig Faruk Koca ankaragücü Halil Umut Meler beşiktaş fenerbahçe galatasaray trabzonspor
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray maçı için mektup!
- Beker’den şoke eden itiraf
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Gölün dibinde 540 milyar dolarlık keşif!
- 'Ücret söyleme şansımız yok'