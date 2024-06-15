Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:37

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958, en yüksek 10.575 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 11.745 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 artışla 9.974 puan, Sanayi Endeksi 2,07 kazançla 14.150 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,52 ile Mavi Giyim oldu.

Mavi Giyim’i, yüzde 12,16 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,06 ile BİM Birleşik Mağazalar izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding, 440 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA ve 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,04 artışla 2.450 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,44 kazançla 15 bin 970 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,31 artışla 32,6860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,01 düşüşle 34,9060 lira oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 15,28 ile A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 3,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.