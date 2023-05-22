Haftanın kazananı dolar yatırımcısı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte mali piyasalar sarsılırken geçen hafta yatırımcılar da zorlu bir sınav verdi.
Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirdi, dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6.13 kayıpla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.66 azalışla 1.246 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.65 kayıpla 8.348 liraya geriledi. Doların satış fiyatı ise yüzde 1.04 değer kazanarak 19.79 lira, Avro’nun satış fiyatı yüzde 0.07 yükselişle 21.34 lira oldu.
Geçen hafta 27.32 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 6.83 azalışla 25.45 liraya geriledi.
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