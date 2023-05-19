400 milyon dolarlık Formula 1’i neden kaybettik?

19 Mayıs 2023 Cuma

Formula 1, İstanbulumuzun gözbebeğiydi.

Bütün dünyanın kilitlendiği Formula 1 yarışları İstanbul için artı bir değerdi.

Bu değeri kaybettik.

Dünyada senede 23 yerde yapılan Formula 1 yarışlarında artık biz yokuz.

Organizasyon bozukları, trafik ve park sorunu ve en önemlisi de hükümetin ilgisizliği İstanbul’da yapılan Formula 1 yarışlarını bitirdi.

Formula 1 dediğimiz olay 3 günlük bir şölen.

Pistlere girişlerde satılan bilet gelirleri, uçak biletleri, otel gelirleri, restoran harcamalarıyla 3 gece 4 gün süren bir organizasyon.

Daha düne kadar 23 ülkede yapılan organizasyonun içinde biz de vardık.

5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayan organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenleniyor.

2020 ve 2021'de Türkiye Grand Prix'si yapılan İstanbul Park, 2023 takviminde ne yazık ki yer almadı. Ama Çin ve Katar etapları eklendi.

Benim de bu seferki durağım Miami'ydi.

Programımda iki organizasyon vardı.

Biri NBA maçı. Diğeri de Formula 1 yarışıydı.

NBA play-off’ta Miami Heat - New York Knicks maçına gittim.

Doğu Konferansı'nda milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Miami Heat, New York Knicks karşısında 105 - 86 galip ayrıldı. Yarı finali kazanan takım Miami Heat oldu.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı yarı finali altıncı maçında Golden State Warriors'ı 122-101 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Benim tek istediğim Doğu Konferansı galibi Miami Heat ile Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers’ın final oynaması.

Seyahatimi Milli Takım ve Galatasaray eski oyuncularından Emre Güngör ile yaptım.

Emre Güngör, İstanbul’da yapılan Formula 1 yarışlarına bir kere gitmiş organizasyon bozuklukları yüzünden bir daha gitmeme kararı almış.

İstanbul’da Formula 1’e gitmeyenler, yurtdışında yapılan organizasyonlarına katılıyorlar.

Formula 1’e katılanlar üç gün süren organizasyon için genelde üç günlük bilet alıyorlar.

65 bin 326 koltuk kapasiteli Hard Rock Stadyumu’nda cuma günü serbest antrenman, cumartesi günü sıralama turları, pazar günü de yarış yapıldı.

Hard Rock Stadyumu içinde ayrıca 61 konaklama süiti ve iki lüks kulüp alanı ile bir de konaklama yeri hazır hale getirildi.

Formula 1 Miami'de cuma günü 89 bin 427 taraftar serbest antrenmana katıldı.

Cumartesi günü 90 bin 298 taraftar sıralama turlarına katıldı.

Yarışın yapıldığı pazar günü 90 bin 766 taraftar Grand Prix için Hard Rock Stadyumu'ndaydı.

Geçen yıl yarış günü katılım sayısı 85 binin üzerindeydi.

Bilet fiyatları en düşük 353 dolardan başlıyordu.

En yüksek bilet fiyatı süitlere giriş için 42 bin 180 dolardı.

F1 Miami Grand Prix’inin ekonomiye etkisi 400 milyon dolar.

Miami Formula 1, Miami için 35 bin geceleme ve 4 bin yeni iş imkânı sağladı.

Miami’de yapılan bu görsel şölen Hard Rock Stadyumu'na demirlenmiş 19 virajlı, 5.41 km'lik bir pist olan Miami International Autodrome'da gerçekleşti.

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 5. yarışı olan Miami Grand Prix Red Bull ve Max Verstappen zaferiyle sonuçlandı.

Yarışa 9. sıradan başlayan Verstappen, olaysız ve herhangi bir duraklamanın olmadığı yarışta oldukça güçlü bir sürüş gerçekleştirmesinin ardından yarışı kazanan isim oldu.

Red Bull pilotlarının arkasında Ferrari, yarış içerisinde gerilemekten kurtulamazken Aston Martin, Fernando Alonso'nun üçüncülüğü sayesinde podyuma geri döndü.

Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Emilia Romagna GP, iki hafta sonra 19-21 Mayıs’ta yapılacak.

Ülkemizin dünya çapındaki böyle bir organizasyonu İstanbul gibi dünyanın göz bebeği kentinde olmaması üzücü.

Biz de bundan sonra Formula 1 yarışlarını televizyon başında izleyerek geçireceğiz.