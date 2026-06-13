Haftanın piyasa özeti: Borsa yükseldi, altın yatırımcısını üzdü

Geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının performansı yatırımcıların yakın takibindeydi. Haftayı hisse senedi piyasaları kazançla kapatırken, değerli metallerde yön aşağı oldu.
BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ İVMESİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,78 oranında artışla 13.938,48 puandan tamamladı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen endeks, en düşük 13.567,35 puanı test ederken, en yüksek 14.125,84 puanı gördü.
Sektörel bazda incelendiğinde endekslerin performansı şu şekilde gerçekleşti:
- Mali Endeks: Yüzde 5,41 artışla 19.643,91 puan
- Teknoloji Endeksi: Yüzde 2,22 artışla 47.450,78 puan
- Sanayi Endeksi: Yüzde 2,26 düşüşle 17.757,54 puan
- Hizmetler Endeksi: Yüzde 0,26 azalışla 12.717,60 puan
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ
Borsada bu hafta özellikle finans sektörü hisselerindeki hareketlilik dikkat çekti.
En çok prim yapan hisseler:
- Katılımevim (KTLEV): %16,09
- Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): %13,39
- Akbank (AKBNK): %12,56
En çok değer kaybeden hisseler:
- Margün Enerji (MAGEN): %33,33
- Astor Enerji (ASTOR): %16,25
- Fenerbahçe (FENER): %15,82
Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri sıralamasında ise zirvede 1 trilyon 692 milyar 900 milyon liralık piyasa değeriyle ASELSAN yer aldı. ASELSAN'ı, 570 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA ve 558 milyar lirayla Enka İnşaat takip etti.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ, DÖVİZDE SINIRLI YÜKSELİŞ
Haftanın en çok kaybettiren yatırım aracı altın oldu. Küresel ve yerel dinamiklerin etkisiyle altın fiyatlarında yüzde 3'ü aşan değer kayıpları yaşandı.
- Gram Altın: Yüzde 3,66 düşüşle 6.232 TL
- Çeyrek Altın: Yüzde 3,66 düşüşle 10.439 TL
- Cumhuriyet Altını: Yüzde 3,64 düşüşle 42.006 TL
Döviz kurlarında ise haftayı yatay ve sınırlı yükselişlerle tamamlayan bir tablo hakimdi:
- Dolar/TL: Yüzde 0,39 artarak 46,2650 TL
- Euro/TL: Yüzde 0,39 artarak 53,5740 TL
- Sterlin/TL: Yüzde 0,42 artarak 62,0620 TL
- İsviçre Frangı: Yüzde 0,08 azalarak 58,0880 TL'den alıcı buldu.