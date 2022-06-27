Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Asgari Ücret Komisyonu toplanmalı”

27 Haziran 2022 Pazartesi, 00:21

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İstanbul 3 No’lu İETT Şubesinin 7. Genel Kurulu, İstanbul Kartal’da gerçekleştirildi.

Programa Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ın yaptığı genel kurulda çalışma hayatı, gündeme ilişkin değerlendirmeler ve sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Arslan, artış gösteren enflasyona karşı temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

“İYİLEŞTİRME YAPILMASINI ARZU EDİYORUZ”

Genel kurul sonrası konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, şunları söyledi: