Hakan Kara'dan 'Merkez Bankası' yorumu: 'Bağış, enflasyonu artırır'

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:57

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:57

Maraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından gerçekleştirilen yardım kampanyası programında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30 milyar liralık bağışı sosyal medyada gündem oldu.

Merkez Bankası’nın yaptığı bağışın, bankanın 2022 bilanço kârından karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

"ENFLASYONU ARTIRIR"

Merkez Bankası Eski Başekonomisti Ali Hakan Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yapılan bağışın risklerine değindi.

Kara, "Merkez Bankasının kamuya yaptığı 'bağış' pratikte bir bağış mıdır? TCMB kamuya bağış yaptığında gider yazar, kârı azalır, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktarır. Yani işlevsel anlamda bu bir hibeden çok TCMB'nin gelecekte Hazine'ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir. Ne işe yarar? Bu sene kamu finansmanını rahatlatır, bütçe açığı ve kamu borcu geçici olarak düşük görünür, kamunun faiz harcaması azalır. Riski nedir? Öne çekilen bu transfer sonucu geçici rahatlama hissiyle kamu çok daha fazla harcama yaparsa enflasyonu artırır" ifadelerini kullandı.