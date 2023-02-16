Yeraltından gelen sesler deprem paniği yarattı
Hindistan'da yeraltından gelen gizemli sesler, deprem paniğine sebep oldu.
Hindistan'ın, Latur bölgesinde, 6 Eylül'den bu zamana kadar gizemli yeraltı sesleri duyulduğu ve halk arasında endişeye yol açtığı rapor edildi. Duyulan seslerin depremin ön habercisi olduğunu söyleyen halk, yetkililerden inceleme başlatmasını talep etti.
Yetkililer, levha sınırı üzerinde yer almayan Latur bölgesi için sismik bir faaliyet kaydedilmediğini açıkladı.
Latur bölgesinde 1993 yılında, yerin 28 km derinliğinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Meydana gelen deprem sonucunda ise 9 bin 700 kişi yaşamını yitirmişti.
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