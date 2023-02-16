Merkez Bankası yardımı gündemdeydi: Bağışın kaynağı belli oldu!

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:54

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı bağış tartışmaları beraberinde getirdi. Yayına bağlanan isimlerden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın 30 milyar TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada ise tepki gelmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi.

Gazeteci Timur Soykan, "İki, üç gün boyunca yıkılmış şehirlere ulaşamayan AFAD ile günlerce çadır dağıtamayan Kızılay için TV'lerin ortak yayınıyla bağış toplandı. Merkez Bankası 30 Milyar TL, kamu bankaları da milyarlarca lira bağış açıklarken herkes sordu: Halkın parası nasıl halka bağışlanıyor" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIŞ KAYNAĞI BELLİ OLDU

Merkez Bankası (TCMB) kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, 30 milyar TL'lik bağışı bankanın 2022 bilançosu kârından karşılanacak.

TCMB ise bu bağış kampanyasına 30 milyar TL ile en yüksek bağışı yapan kurum olmuş oldu. TCMB daha önce 1999 depreminde ve pandemi döneminde de bağış yapmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN 40-50 MİLYAR TL CİVARINDA KÂR BEKLENİYOR

Banka her yıl genel kurul ile genellikle nisan ayında bir önceki yıla ilişkin varsa oluşan karını Hazine'ye aktarıyor.

Banka geçen yıl Hazine'ye bu kapsamda 50 milyar TL aktarmıştı. TCMB'nin 2022 kârı henüz açıklanmadı ancak ekonomistler bankanın 40-50 milyar TL civarında belki de daha yüksek tutarda kâr edebileceğini öncü verilerden hesaplıyorlar.