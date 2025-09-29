Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Turgay Ciner'in ortağı olduğu Park Elektrik hisseleri taban fiyatı gördü

Can Holding'e yönelik yürütülen “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine kayyım atandı, 10 yönetici hakkında da gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şirketlere operasyon düzenlendi.

GÜNE TABAN FİYATTAN BAŞLADI

Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığının duyurulmasının ardından, Turgay Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem göre Park Elektrik hisseleri güne taban fiyattan başladı.

Park Elektrik hisseleri, yüzde 9,95 düşüşle 22,80 TL fiyatta bulunuyor. Cuma gününe 29,10 fiyattan başlayan hisse, günü 25,32 seviyesinden tamamlamış; önceki güne göre kaybı yüzde 1,14 seviyesinde gerçekleşmişti.