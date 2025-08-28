Hal ve marketlerde kritik değişiklik: Uymayanlara dev cezalar yolda

Yıllardır gündemde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen hal yasası için çalışmalar yeniden hız kazandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyvede aracılık maliyetlerini azaltarak yurttaşın daha uygun fiyatla ürüne ulaşması için hazırlanan taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

MARKETLERE ZORUNLULUK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni hal yasası taslağı, üreticiye destek sağlarken zincir marketlere doğrudan alım zorunluluğu getiriyor. Tasarıya göre üretici birliklerine toptancı hallerde ücretsiz alan tahsis edilecek, marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda olacak.

TASLAKTA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Üreticiye destek: Üretici örgütlerine bedelsiz alan sağlanacak, kira, nakliye ve depolama masraflarına devlet katkı verecek.

Üretici örgütlerine bedelsiz alan sağlanacak, kira, nakliye ve depolama masraflarına devlet katkı verecek. Zorunlu alım: Belirli nitelikteki marketler, sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin edecek. Bu şartı yerine getirmeyenlere yüksek miktarda ceza uygulanacak.

Belirli nitelikteki marketler, sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin edecek. Bu şartı yerine getirmeyenlere yüksek miktarda ceza uygulanacak. Aracı yasağı: Hal içinde komisyoncuların kendi aralarında mal devri yasaklanacak, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa karşı yaptırımlar artırılacak.

Hal içinde komisyoncuların kendi aralarında mal devri yasaklanacak, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa karşı yaptırımlar artırılacak. Cezalarda artış: Serbest rekabeti bozanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

Serbest rekabeti bozanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek. Bozulmuş ürünler: Usule aykırı şekilde imha yapanlara ağır cezalar verilecek.

YENİ DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni hal yasasının TBMM’nin 1 Ekim’de açılışının ardından gündeme gelerek yasalaşması bekleniyor.