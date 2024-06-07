Halkın yüzde 73,1'i para biriktiremiyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:05

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:11

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları paylaşıldı.

Araştırma sonucunda Türk halkının yüzde 73,1'inin para biriktiremediği ve yüzde 70,4'üne göre Türkiye'de tasarruf yapmanın çok zor olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 46,5'i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade ederken yüzde 53,3'ü ise Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna kötümser bakıyor.

YÜZDE 50'NİN TASARRUF EDECEK GELİRİ YOK

Para biriktiremediğini belirtenlerin yüzde 49,8'i tasarruf edecek gelirinin olmadığını söylerken tüzde 23,3'ü aylık harcamasının yüksek olduğunu, yüzde 12,6'sı borçlarının olduğunu, yüzde 5,5'i beklenmedik masraflardan dolayı para biriktiremediğini belirtti.

Ayrıca yüzde 5'i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4'ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2'sinin birikim amacı olmadığı için para biriktiremediği anlaşıldı.

EN ÇOK YASTIK ALTI BİRİKİM TERCİH EDİLİYOR

Araştırmada yer alan katılımcıların yüzde 70,4'ü Türkiye'de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu ve yüzde 13,9'u zor olduğunu ifade etti. Yüzde 11,5'i orta düzeyde olduğunu belirtirken yüzde 2,2'si kolay ve yüzde 2'si çok kolay olduğunu söyledi.

Katılımcılara, 'Tasarruf imkânınız olsa hangi aracı tercih edersiniz?' sorusu yöneltildi ve yüzde 47,7'si fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.) biriktirebileceğini belirtti.

Yüzde 25,3'ü döviz (Euro, dolar vs.), yüzde 22,5'i altın, yüzde 21,8'i Türk lirası mevduat (Faiz geliri), yüzde 8'i Borsa İstanbul, yüzde 6,6'sı katılım hesapları (Faizsiz birikim hesapları), yüzde 4,5'i döviz mevduat (Faiz geliri), yüzde 3,7'si bireysel emeklilik hesapları, yüzde 1,8'i kripto para piyasasını tercih edeceğini dile getirdi.

EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABIDAN TASARRUF YAPILIYOR

Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 22,3'ü giyim ve ayakkabıdan, yüzde 16,1'i eğlence ve sosyalleşme masraflarından kısarak tasarruf yaptığını belirtti.

Yüzde 14,6'sı elektrik kullanımı, yüzde 12,3'ü su kullanımı, yüzde 9,8'i gıdadan ve yüzde 8,8'i her alanda tasarruf yaptığını söyledi.

Ayrıca yüzde 3,8'i hediye ve bahşiş masraflarında, yüzde 2,8'i doğalgaz kullanımında, yüzde 2,3'ü kişisel bakım masraflarında, yüzde 1,8'i konut masraflarında ve yüzde 0,7'si sigorta masraflarında tasarrufa gidiyor.

HALKIN YARISI TATİLE GİTMİYOR

Para biriktirmenin de tasarruf yapmanın da zor olduğu anlaşılan bu araştırmada katılımcılara tatil alışkanlıklarındaki değişkenlik de soruldu.

Katılımcıların yüzde 50,7'si artık tatile gitmediğini ifade etti. Bununla birlikte yüzde 31,7'si bütçesi daha uygun yerleri tercih ettiğini belirtirken yüzde 11,1'i tatil planlamasında herhangi bir değişim yaşamadığını söyledi. Tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtenler toplumun yüzde 6,5'ini oluşturdu.

Araştırmaya göre halkın yüzde 46,5'i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı ise yüzde 42,2. Kişisel mali durumu iyi olanların oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 53,3'üne göre Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, tıpkı kişisel mali durumu gibi kötü. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 15,8 iken ülkenin ekonomisiyle ilgili iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak araştırmaya yansıdı.