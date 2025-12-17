Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı!

Yurttaşın alım gücünün düştüğü ve standart kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde, bankalar müşteri tabanını genişletmek için 'sıfır faiz' kartını açtı. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için sunulan faizsiz finansman ve taksitli avans tutarları toplamda 100 bin TL'ye kadar ulaştı.
Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon nedeniyle nakit akışında zorlanan yurttaşlar, bankaların yeni müşterilere yönelik kampanyalarına yöneldi.
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası gereği kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, "faizsiz" veya "vade farksız" kredi seçeneklerini daha cazip hale getirdi. Finans kuruluşları, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve portföylerine yeni müşteri katmak amacıyla 55 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen paketler hazırladı.
LİMİTLER 100 BİN TL'YE DAYANDI
Piyasadaki rekabet, sunulan limitlerin yukarı çekilmesine neden oldu. Geçen aylarda 10-20 bin TL bandında seyreden faizsiz nakit desteği, aralık ayı itibarıyla birçok bankada 50 bin TL'nin üzerine çıktı.
Bazı finans kuruluşları ise kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap limitlerini birleştirerek toplamda 100 bin TL'ye varan faizsiz kaynak sunmaya başladı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi sunuyor? İşte banka banka tam liste...
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 55 bin TL
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
- 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 60 bin TL
- 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Tutar: 75 bin TL
Vade: 6 ay
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 75 bin TL
- 50 bin TL kredi (sigortasız, masrafsız)
- 25 bin TL taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 85 bin TL
- 60 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 90 bin TL
- 65 bin TL kredi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
ALBARAKA TÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 100 bin TL
- 40 bin TL finansman (vade farksız)
- 60 bin TL (World kartlar ile vade farksız 6 taksit)
Not: Kampanyalar yalnızca bankalarla ilk kez işlem yapacak yeni müşteriler için geçerlidir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.