Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı!
17.12.2025 10:52:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Yüksek kredi faizlerinin devam ettiği dönemde bankalar yeni müşterilere yönelik sıfır faizli finansman kampanyalarını genişletti. Faizsiz kredi taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleriyle sunulan toplam tutarlar 100 bin liraya kadar çıktı. Artan rekabet, kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için bu kampanyaları daha cazip hale getirdi. Peki faizsiz kredi nasıl alınır? Hangi bankalar faizsiz kredi sunuyor? Faizsiz kredi başvuru şartları neler? İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi...

Yurttaşın alım gücünün düştüğü ve standart kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde, bankalar müşteri tabanını genişletmek için 'sıfır faiz' kartını açtı. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için sunulan faizsiz finansman ve taksitli avans tutarları toplamda 100 bin TL'ye kadar ulaştı.

Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon nedeniyle nakit akışında zorlanan yurttaşlar, bankaların yeni müşterilere yönelik kampanyalarına yöneldi. 

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası gereği kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, "faizsiz" veya "vade farksız" kredi seçeneklerini daha cazip hale getirdi. Finans kuruluşları, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve portföylerine yeni müşteri katmak amacıyla 55 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen paketler hazırladı.

LİMİTLER 100 BİN TL'YE DAYANDI

Piyasadaki rekabet, sunulan limitlerin yukarı çekilmesine neden oldu. Geçen aylarda 10-20 bin TL bandında seyreden faizsiz nakit desteği, aralık ayı itibarıyla birçok bankada 50 bin TL'nin üzerine çıktı.

Bazı finans kuruluşları ise kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap limitlerini birleştirerek toplamda 100 bin TL'ye varan faizsiz kaynak sunmaya başladı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi sunuyor? İşte banka banka tam liste...

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55 bin TL

  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
  • 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)
AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 60 bin TL

  • 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)
ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Tutar: 75 bin TL

Vade: 6 ay

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 75 bin TL

  • 50 bin TL kredi (sigortasız, masrafsız)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 85 bin TL

  • 60 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 90 bin TL

  • 65 bin TL kredi (3 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
ALBARAKA TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100 bin TL

  • 40 bin TL finansman (vade farksız)
  • 60 bin TL (World kartlar ile vade farksız 6 taksit)
Not: Kampanyalar yalnızca bankalarla ilk kez işlem yapacak yeni müşteriler için geçerlidir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

