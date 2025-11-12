Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!

Son dönemde öne çıkan faizsiz kredi seçenekleri, farklı tutar ve vadelerde ihtiyaç sahiplerine önemli kolaylıklar sağlıyor.

90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunan platformlar, başvuru süreçlerinde masrafsız ve hızlı çözüm sunarak müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyor.

Bazı bankalar, ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçeneklerini bir arada sunarak esnek kullanım olanağı sağlıyor.

Kısa vadeli çözümler, özellikle 1 ila 6 ay arasında değişen vadelerle nakit akışını dengelemek isteyenler için tercih ediliyor. Bu krediler, sigorta veya ek masraf talep etmeksizin, tamamen faizsiz olarak sunuluyor.

KRED İLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELL İKLERİ Faizsiz ihtiyaç kredileri, hem nakit avans hem de ihtiyaç kredisi şeklinde farklı ürünlerle sunuluyor.

Örneğin; 60 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans veya ek hesap üzerinden kısa vadeli çözüm sunulabiliyor. Krediler, özellikle masrafsız ve faizsiz olarak tasarlandığı için ek yük getirmiyor ve kısa sürede başvuru yapılabiliyor.

Faizsiz kredi seçenekleri, bireylerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Masrafsız ve hızlı çözümler, özellikle acil nakit ihtiyaçlarında finansal rahatlık sağlıyor ve ödeme planını esnek şekilde düzenleme imkanı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En yüksek faizsiz krediyi veren banka hangisi? İşte banka banka tam liste...

BANKALARIN FA İ ZS İ Z KRED İ ORANLARI

ENPARA.COM Faiz Oran ı: Y üzde 0 (Faizsiz)

Tutar: 75 bin TL

Vade: 6 ay

Özellik: 75 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafs ız ihtiya ç kredisi

QNB F İNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 85 bin TL 60 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

GARANT İ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 75 bin TL 50 bin TL kredi (sigortas ız, masrafsız)

25 bin TL taksitli nakit avans

T ÜRK İYE İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 55 bin TL 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)