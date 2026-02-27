Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!

Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında kapsamlı değişiklikler yaptı. Yapılan düzenlemelerle müşteriler artık daha yüksek tutarlarda faizsiz kredi kullanabiliyor ve geri ödemelerini 3 veya 6 ay vadeli taksit seçenekleriyle yapılabiliyor.

Yeni uygulamalara göre bazı bankalar, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sunuyor. Toplamda 90 bin TL’ye ulaşan bu finansman seçeneği, kısa vadeli nakit ihtiyaçları için öne çıkıyor.

Faizsiz kredi kampanyaları, vatandaşların 2026 Ocak itibarıyla en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu limitler ve şartlar, finansman arayan müşteriler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka tam liste...

İŞ BANKASI Taksitli Avans: 25.000 TL (2-3 ay vadeli)

25.000 TL (2-3 ay vadeli) Toplam Tutar: 25.000 TL

AKBANK Kredi: 35.000 TL (6 ay vadeli)

35.000 TL (6 ay vadeli) Taksitli Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

25.000 TL (3 ay vadeli) Toplam Tutar: 60.000 TL

QNB FİNANSBANK Kredi: 60.000 TL (3 ay vadeli)

60.000 TL (3 ay vadeli) Toplam Tutar: 60.000 TL

GARANTİ BBVA Kredi: 50.000 TL (3 ay vadeli)

50.000 TL (3 ay vadeli) Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

25.000 TL (3 ay vadeli) Toplam Tutar: 75.000 TL

DENİZBANK Kredi: 65.000 TL (3 ay vadeli)

65.000 TL (3 ay vadeli) Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

25.000 TL (3 ay vadeli) Toplam Tutar: 90.000 TL