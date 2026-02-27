Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 11:04:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankacılık sektöründe 2026 yılına yönelik faizsiz finansman yarışı hız kazandı. Yeni yılla birlikte limitlerini güncelleyen bankalar, yeni müşterilerine 90 bin TL’ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans paketi sunmaya başladı. 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle sunulan bu desteklerden yararlanmak için belirlenen başvuru şartları ise dikkat çekiyor. Peki, faizsiz nakit avans limitleri hangi seviyeye çıktı, toplamda 90 bin TL'ye ulaşan bu finansman desteğinden kimler yararlanabilir? İşte 2026 Şubat ayı güncel faizsiz kredi listesi...

Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında kapsamlı değişiklikler yaptı. Yapılan düzenlemelerle müşteriler artık daha yüksek tutarlarda faizsiz kredi kullanabiliyor ve geri ödemelerini 3 veya 6 ay vadeli taksit seçenekleriyle yapılabiliyor.

Yeni uygulamalara göre bazı bankalar, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sunuyor. Toplamda 90 bin TL’ye ulaşan bu finansman seçeneği, kısa vadeli nakit ihtiyaçları için öne çıkıyor.

Faizsiz kredi kampanyaları, vatandaşların 2026 Ocak itibarıyla en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu limitler ve şartlar, finansman arayan müşteriler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka tam liste...

İŞ BANKASI

  • Taksitli Avans: 25.000 TL (2-3 ay vadeli)
  • Toplam Tutar: 25.000 TL
AKBANK

  • Kredi: 35.000 TL (6 ay vadeli)
  • Taksitli Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)
  • Toplam Tutar: 60.000 TL
QNB FİNANSBANK

  • Kredi: 60.000 TL (3 ay vadeli)
  • Toplam Tutar: 60.000 TL
GARANTİ BBVA

  • Kredi: 50.000 TL (3 ay vadeli)
  • Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)
  • Toplam Tutar: 75.000 TL
DENİZBANK

  • Kredi: 65.000 TL (3 ay vadeli)
  • Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)
  • Toplam Tutar: 90.000 TL
Not: Kampanyalar yalnızca bankalarla ilk kez işlem yapacak yeni müşteriler için geçerlidir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

 

