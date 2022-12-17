Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4.18 kazançla tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,18 kazançla 5.214,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.041,71 puanı, en yüksek 5.302,14 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,83 artışla 5,136,01 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,14 kazançla 8.498,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,17 değerle 4.501,69 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,68 primle 6.127,82 puana yükseldi.
HALKBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,69 ile Halkbank oldu. Halkbank’ı yüzde 30,70 ile Global Yatırım Holding, yüzde 30,55 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,51 ile Odaş Elektrik Üretim, yüzde 6,07 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,65 ile Smart Güneş Teknolojileri şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 258 milyar 54,2 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 192 milyar 234 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 183 milyar 91,8 milyon lirayla Koç Holding oldu.
ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YATAY SEYRETTİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,19 azalışla 1.074,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,21 kayıpla 7 bin 195 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yatay seyrederek 18,6450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,74 artışla 19,8010 lira oldu.
Geçen hafta 22,9470 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84 kayıpla 22,7550 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,21 değer kazanarak 20,0640 liradan alıcı buldu.
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