Hareket globalde güç kazanıyor: IC100 listesinde 4 basamaklık yükseliş





Türkiye’nin önde gelen ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği firmalarından Hareket, uluslararası arenada kaydettiği başarılarla dikkat çekiyor. Her yıl yayımlanan ve sektörün en prestijli listelerinden biri olarak kabul edilen International Cranes and Specialized Transport (ICST) dergisinin IC100 listesinde, bu yıl dört basamak birden yükselen Hareket, dünya genelinde 29. sırada yer alırken, Avrupa'da 8. sıraya çıktı. Şirket, aynı zamanda Türkiye'deki liderliğini bir kez daha korudu.





Hareket’in 3 kıtada, 44 ülkede faaliyet gösteren geniş bir hizmet ağı bulunuyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, "Bu yıl IC100 listesinde dünya genelinde 29. sıraya yükselmemiz, yalnızca sayısal bir başarı değil; aynı zamanda stratejik planlamamızın, mühendislik kalitemizin ve yatırım gücümüzün bir sonucu. Yatırımlarımızla ekipman parkımızı güçlendirerek, Orta Doğu'dan Asya-Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. IC100 gibi küresel endekslerdeki bu başarılar, projelerimizi yüksek mühendislik çözümleriyle gerçekleştirme hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.





Hareket, global başarıyı destekleyen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı için 132 milyon dolarlık ekipman yatırımı planlayan şirket, bu yatırımlar sayesinde operasyonel kapasitesini yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor.







