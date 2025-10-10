Hastalıklar et fiyatlarını frenledi: Yetiştiricilerden önemli uyarı!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap ve üç gün hastalığı nedeniyle kesime giden hayvan sayısının artmasının kırmızı et fiyatlarını frenlediğini belirtti.

Bursa Tarım Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Doğru, "Şap hastalığının ve üç gün hastalığının piyasaya etkisi oldu. Et fiyatları çok yavaş da olsa yükselişteydi. Hem ineklerimizin hem danalarımızın birdenbire erken kesime gitmesi fiyatları biraz düşürmeye başladı. Çok değil ama bir tırmanıştaydı tam besicilerimizi ümitlendirecek boyuta geliyordu ve maalesef şu anda hastalığın etkisiyle biraz geri geldi. Hastalık yüzünden kesime giden hayvanların fazlalığı yani arzın fazlalığı fiyatı tabii ki düşürdü" dedi.

YETİŞTİRİCİLER ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin şap ve üç gün hastalığı nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini aktaran Doğru, "Besi hayvanlarında şap hastalığı girdiği zaman genelde besicilerimiz bunun tedavisi ile uğraşmak istemiyorlar. Eğer kesime biraz varsa bile zamanı ölebilir düşüncesiyle hemen kesime gidiyor. Çoğu besi işletmemizde hayvanlar sigortalı değil çünkü uzun süre bakmıyor ve sigorta maliyetleri fazla geliyor. Normal şartlarda böyle bir salgın olmadığında kayıp çok olmuyor. Dolayısıyla şap veya üç gün hastalığında hayvanlar erken kesime gidiyor" ifadelerini kullandı.

ERKEN KESİM VERİMİ DÜŞÜRÜYOR

"Erken kesim ne demektir? Verimin düşük olması demektir" diyen Doğru, üç gün hastalığının yüksek ateşe yol açtığını ve gebeyse düşüklere neden olabileceğini söyledi. Doğru, "Yüksek ateşle yem yemesi azalır ve süt üretimi düşer. Şap hastalığında da ayak ve ağızlara vurduğu için hayvan yeme gitmez, yem az yediği için sütü azalır" dedi.