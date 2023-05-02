Hayalimiz satın alma gerçeğimiz kiralama

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Kiralamada da enflasyonun etkileri görülüyor. Geçtiğimiz yıl günlük araç kiralamada fiyatlar yaz sezonunda 300 TL bandından başlarken bu yıl rakamlar 420 TL’den başlıyor. Sektör temsilcileri kiralama fiyatlarındaki artışı araç fiyatları, finansman maliyeti ve enflasyondaki artışa bağlarken geçtiğimiz bayramda dolulukların yüzde 80’i bulduğunu ve önümüzdeki yaz sezonunda sektörün yüzde 15 daha büyümesini beklediklerini belirtti.

Bu bayram araç kiralamada yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Genel Kordinatörü Tolga Özgül, “Yabancı turistlerin ülkemize ilgisi oldukça yüksek. İç turizmi ise seçim sonrası oluşacak ortam belirleyecek. Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamanın yüksek sezonunda geçen yıla göre yüzde 10-15’e yakın büyüme yaşanabilir” dedi.

TERCİH EKONOMİK SINIF

Araç kiralamada talebin alım gücüyle paralel olarak ekonomi sınıfına yöneldiğini söyleyen Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı ise “Fiyat artışları ise açıklanan resmi enflasyon rakamlarına paralel oldu diyebiliriz” dedi. Dünyada yaşanan ekonomik veya politik belirsizliklere ve artan maliyetlere rağmen insanların yüzde 72’sinin seyahat etmeyi planladığını belirten Savcı, “Geçtiğimiz bayram öncesi dönemi, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda kiralama adetlerimizde yüzde 56 artış var” diye konuştu.