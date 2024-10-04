Hayaller OVP, sonuçlar acı!
Enflasyonda son orta vadeli programdaki (OVP) “pembe tablonun” tutmayacağı ortaya çıkarken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan iyimserliğini koruyor.
Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapan Karahan, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceklerini kaydetti. Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyona en belirgin katkının yaklaşık 20.7 puan ile hizmetler sektöründen geldiğine dikkat çeken Karahan, bu alanda ataleti besleyen en önemli grubun da kira olduğunu belirtti. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngördüklerini dile getiren Karahan, şöyle devam etti:
“Bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz: Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz.” Toplantıda konuşan CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise yılsonu yıllık enflasyonun yüzde 47-50’de oluşacağına atıfla “OVP’deki hedefe sizin ulaşmanız mümkün değil” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!
- İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası için yeni hamle
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!