Hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi

08 Mayıs 2022 Pazar, 13:44

Artan fiyatlar ve zorlaşan yaşam koşulları nedeniyle Türkiye'nin komşusu İran'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Uzun süredir amborgalar ve yüksek enflasyonla boğuşan İran'ın etnik Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Suzengerd ve İzeh kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaklaşık 2 gündür internet bağlantısının kesildiği veya hızının yavaşlatıldığı Huzistan'da güvenlik tedbirlerinin arttığı belirtiliyor.