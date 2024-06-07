‘Hayatla bağları güçleniyor’

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Save the Children ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte deprem bölgesinde “Umut Sahaları” adıyla bir proje başlattıklarını açıkladı.

Projenin geldiği noktayı anlatmak için Hatay’da bir etkinlik düzenleyen Gürdal, bu çalışmayla bölgede güvenli spor sahaları yaratılarak çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunmayı, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmayı amaçlandıklarını, ilk sahaların Gaziantep (Nurdağı), Hatay (Defne) ve Adıyaman’da faaliyete geçtiğini belirtti. İlk sonuçların ise olumlu olduğunu ifade eden Gürdal, “Bu projeyle hayatla bağlarının güçlendiğini, geleceğe ilişkin plan yapma isteklerinin arttığını gözlemliyoruz” dedi. Save The Children Türkiye Hatay Sahası Yöneticisi Özlem Çalışkan ise bu projede uyguladıkları yöntemle, oluşturulan takımların cinsiyet ayrımı olmadan birlikte futbol oynadığını, yengi ve yenilgiyi farklı bir dille öğrendiklerini, sorunlarını birlikte çözdüklerini ifade etti.

BAĞIŞLAR DEVAM ETMELİ

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise bölgeye yönelik projelerin uzun soluklu olması gerektiğini belirterek bu kapsamda TEV Mastercard Burs Fonu’na dikkat çekti. Perakende noktalarına yerleştirilen POS cihazları sayesinde, tüketicilerin depremden etkilenen engelli çocuklara bu fon üzerinden destek verebileceğini kaydeden Taşkın şöyle konuştu: “Bağışların devamlılığı büyük önem taşıyor. Zaman geçtikçe fona yapılan bağışlarda düşmeler oluyor. Anımsatmalar ise bağışları yeniden hızlandırıyor.”