Hazine 90 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, iki yıl (728 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 37,32, bileşik faiz ise yüzde 40,8 oldu.

Nominal teklifin 44 milyar 409,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 30 milyar 693 milyon lira, net satış 30 milyar 904,2 milyon lira olarak kayda geçti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 24 milyar 265,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, dört yıl (1428 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 1 milyar 610 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 450 milyon lira, net satış 433,9 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 7 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 427 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,5 milyar liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede de beş yıl (1820 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede, basit faiz yüzde 33,37, bileşik faiz yüzde 36,15.

Nominal teklifin 29 milyar 339 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 622 milyon lira, net satış 17 milyar 925,3 milyon oldu.

Kamudan gelen 2 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 25 milyar 699,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, üç ihalede toplam 90 milyar 263,4 milyon lira borçlandı.