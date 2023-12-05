Hazine iki tahville 38 milyar TL borçlandı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 10 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında toplam 23 milyar TL borçlandı.

4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ihalesinde 25,5 milyar TL teklife karşılık, 8,43 milyar TL satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde dönemsel faiz yüzde 7,91 oldu.

10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ihalesinde 38,2 milyar TL teklife karşılık, 14,5 milyar TL satış gerçekleştirildi.

Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 26,87 oldu.

İKİ TAHVILDE 15 MİLYAR TL SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli devlet tahvilinin ihalesi öncesi piyasa yapıcıların 37,4 milyar TL teklifine karşılık 10 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Bakanlık 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilde ise piyasa yapıcılardan gelen 15,9 milyar TL teklife karşılık 5 milyar TL satış yaptı.

Hazine 10 yıl vadeli tahvilde kamuya 5 milyon TL satış yaparken 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilde kamuya satış yapmadı