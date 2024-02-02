Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Şubat Salı günü düzenlenecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
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