Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Lojman kiraları değişiyor mu?
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Kamuda Tasarruf Tedbirleri başlıklı paketin ardından merak konusu oldu. Peki, Lojman kiraları değişiyor mu?
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında konuştu. Bakan Şimşek, kamu lojmanları için kiralama süreçlerine değindi. Peki, Lojman kiraları değişiyor mu?
LOJMAN KİRALARI DEĞİŞİYOR MU?
Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz."
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