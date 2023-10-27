Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKTC’nin kalkınması için gereken mali desteği sağlayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC'nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın sahip olduğu teknolojik altyapının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kullandırılması başta olmak üzere birçok konuda taraflar arasında işbirliğini kuvvetlendirerek, KKTC’nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
‘SOMUT ADIMLARLA İŞBİRLİĞİNİ KUVVETLENDİRME’ MESAJI
Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak KKTC Maliye Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
“Bu çerçevede bakanlığımızın sahip olduğu teknolojik altyapının KKTC’de kullandırılması başta olmak üzere birçok konuda somut adımlar ile işbirliğimizi kuvvetlendirerek, KKTC’nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceğiz.”
Dün #KKTC Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova ile dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla gayet faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 27, 2023
Toplantımızda özellikle kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak KKTC Maliye… pic.twitter.com/Eosx36Coto
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