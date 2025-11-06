Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bütçe ve vergi açıklaması: 'Vatandaşların yükünü azalttık'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumunda tasarruf tedbirleri, dezenflasyon süreci ve mali hedefler hakkında bilgi veren Şimşek, ekonomide disiplinin sürdürüleceğini vurguladı.

TASARRUF TEDBİRLERİ VE DENETİM SİSTEMİ

Bakan Şimşek, “Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık” dedi.

2026 BÜTÇE AÇIĞI VE HARCAMA HEDEFİ

Şimşek, “2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

VERGİ VE HARÇLARDA DÜŞÜK ARTIŞ PLANLANIYOR

Şimşek, “Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde” değerlendirmesinde bulundu.

KUR KORUMALI MEVDUAT VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ilişkin olarak Şimşek, “Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz” dedi.

Ekonomik programın sonuç verdiğini belirten Şimşek, “Uyguladığımız program sayesinde son 2 yılda önemli kazanımlar elde ettik. Programımızın öncelikli hedeflerinden olan makro finansal istikrarın güçlendirilmesi ve şoklara karşı dayanıklılığımızın artırılmasında önemli mesafe aldık” ifadelerini kullandı.

DEZENFLASYONDA KARARLILIK VE VERGİ ADALETİ

Bakan Şimşek, “Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkanları dahilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Vergide adalet iddiasında bulunan Şimşek, “Vergide adaleti güçlendirmek için birçok düzenleme ile sabit gelirli vatandaşlarımızın vergi yükünü azalttık” ifadelerini kullandı.