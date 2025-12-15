Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon hesabı: 30, 44'ten büyükmüş!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın bütçe sunumunda yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda nihai hedefimiz; sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı ve kalıcı refah artışıdır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik" ifadelerini kullandı.

Ancak veriler, Şimşek'in bu sözlerini yalanlar nitelikte oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2024'te açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti. Asgari ücrete ise hedef enflasyon sözleriyle yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Ancak bu hedef bile gerçek enflasyonun altında kaldı. 2026 asgari ücret beklentisinde ise aradaki 14 puanlık fark konuşulan parametreler arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ 7 BİN 724 LİRA ALTINDA

Son açıklanan Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 29 bin 828 lira seviyesinde bulunuyor. Asgari ücret ise 22 bin 104 lira. Bu da arada 7 bin 724 liralık bir fark olduğunu gösteriyor.

2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20-25 arasında olması bekleniyor. Ancak asgari ücretin açlık sınırını geçmesi için en az yüzde 34,95'lik bir artış gerekiyor. Ayrıca aralık ayındaki enflasyon verileriyle bu oran daha da yükselecek.

TÜİK tarafından son olarak açıklanan yüzde 32,87'lik yıllık enflasyonun görece yavaş düşmesi ve Eylül 2025'teki yükseliş, emekçilerin 2026'ya dair karamsar bir tablo beklemesine neden oluyor.