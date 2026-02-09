Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Türk ekonomisi açıklaması: 'Biz biraz şanslıydık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel görünümün zorluklarına dikkat çeken Şimşek, 2025’in belirsizliklerle dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Biz biraz şanslıydık ve süreci doğru da yönettik” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DİRENÇLİ BÜYÜME VURGUSU

Türkiye ekonomisinin genel görünümünü olumlu değerlendiren Şimşek, büyümenin dirençli seyrini koruduğunu söyledi. Hizmet sektörünün Türkiye’nin öne çıkan alanlarından biri olduğunu vurgulayan Şimşek, “Turizm, inşaat hatta televizyon dizilerimizin ihracatı bile en iyiler arasında. Yani hizmet tarafı bizim güçlü yönümüz. Hizmet ihracatı henüz korumacı önlemlerden etkilenmedi. Bunu da avantaj olarak görüyoruz ve odağımızı da buraya çeviriyoruz” dedi.

KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Bakan Şimşek, Türkiye’nin küresel ve bölgesel risklere rağmen görece daha dayanıklı bir konumda bulunduğunu ifade etti. Son yıllarda uygulamaya alınan ekonomi programlarının bu süreçte önemli katkı sağladığını belirten Şimşek, “Biz kendimizi görece daha az kırılgan noktada görüyoruz. Son yıllarda hedeflediğimiz programları hayata geçirdik, bunlar da bize yardımcı oldu. Bölgemizde çatışmalar ve gerilimler söz konusu. Ama yine de Türkiye iyi durumda, büyümemiz dirençli, ticaret dirençli, dengesizliklerimizi yönetiyoruz ve yapısal çözümleri hayata geçiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.