Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 'Vatandaşımızın lehine artış yapılmıştır'

Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlara ilişkin yeniden değerleme oranında değişikliğe gidildi. Buna göre, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, vergi ve harçların yüzde 18,95 oranında artırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026 YILINDA UYGULANACAK VERGİLERDE YENİ DÜZENLEME

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, değerli konut vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, damga vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı kapsamındaki çeşitli maktu had ve tutarların güncellenmesi gerekiyordu. Bu güncellemenin, belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 esas alınarak yapılması öngörülüyordu.

“HAD VE TUTARLAR VATANDAŞ LEHİNE ARTIRILDI”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, yurttaşın "lehine" olacak şekilde artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini daha önce açıklamıştı.

Bu kapsamda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisinin, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak biçimde yüzde 19’un altında tutulması ve yüzde 18,95 oranında artırılması benimsendi.

Bakan Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarlar, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları, matrah dilim tutarları ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırıldığını belirterek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" değerlendirmesinde bulundu.