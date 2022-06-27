Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ‘Altı ay’ hayali çöktü

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Göreve geldiği günden bu yana söylemleri ile sürekli gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin altı aylık tezi de çöktü.

2 Aralık 2021’de Lütfi Elvan’ın yerine göreve gelen Nebati, 27 Aralık’ta katıldığı bir televizyon programında yeni ekonomik paketleri anlatırken, “Hani hep hayal edersiniz ya, şöyle, ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ diye. Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın Türkiye’de. Çok farklı noktalara gideceğiz” dedi.

Nebati’nin konuşmasının üzerinden bugün itibarıyla tam altı ay geçmiş oldu. Aradan geçen altı ayda dolar 11.43 liradan 17.40’lara kadar çıktı. Enflasyon yüzde 27.47’den yüzde 73.50’ye geldi. Türkiye’nin beş yıllık risk primi ise (CDS) 14 yılın rekorunu kırarak 550 baz puandan 850’ye kadar çıktı.

Nebati’nin konuştuğu gün İstanbul’da 11.62 liradan satılan bir litre benzin, aradan geçen altı ayda yüzde 134’lük artışla 26.27 liraya ulaştı. Nebati, bu süre içerisinde kur korumalı mevduat (KKM), YUVAM hesabı ve gelir endeksli senet (GES) gibi birçok uygulama hayata geçirse de son söylemlerinde 2022’yi kaybettiğini itiraf ederek enflasyonun gelecek yıl düşüşe geçeceğini söyledi.

HAZİNEYE YÜKÜ ÇOK

Geçen altı ayını değerlendiren Prof. Dr. Cem Başlevent, görülen ekonomik göstergelerdeki bozulmanın dışında, Nebati ile birlikte hayata geçirilen uygulamaların hazineye bıraktığı yüklere değindi. Başlevent şunları anlattı: “Tahminlere göre bugün itibarıyla kimse KKM’ye geçmese bile Hazineye 200 milyar liralık yük bıraktığı görülüyor. Bu altı ayda her şeyin o kadar kolay olmadığını gördüler. Hem yatırımcının hem şirketlerin hem hane halkının ekonomiye olan güvenini kaybettiler ki zaten ‘tüketici güven endeksi’ 20 yılın en düşük değerini gördü. Bu altı ay içinde Sayın Bakan’ın koltuğundan da şüphe etmeye başladı insanlar. Bir gece yarısı sürpriz bir karar yayınlanabilir Resmi Gazete’de”.