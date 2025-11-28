Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 25.49 olarak ilan etti: Cezalar zamlandı, vergide gözler Erdoğan’da

3 Kasım’da enflasyon verilerinin açıklanması ile belli olan YDO dün resmen ilan edildi. Mevzuat gereği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Yasası Genel Tebliği’ni yayınladı. YDO yüzde 25.49 oldu. Gelecek yıl maktu vergi, harç ve cezalar bu oranda artırılıyor. Ancak vergi ve harçlarda, Cumhurbaşkanı’nın oranı indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Her yasada farklı oranlarda indirim veya artırma yetkisi var. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

CEZALAR ARTIYOR

Cezalar ise YDO oranında artacak. Buna göre kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 719 liraya, hız limitlerini yüzde 50’den fazla aşmanın cezası 11 bin 630 liraya, hatalı park cezası bin 246 liraya, ehliyetsiz araç kullanma cezası 23 bin 439 liraya çıkacak.

VERGİ VE HARÇLARDA ORAN DÜŞÜRÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında vergi ve harç artışlarının, enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde, YDO’nun altında belirleneceğini belirtti. Şimşek, “Vergi ve harçları YDO yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Şimşek’in, oran belirlenirken “enflasyon hedeflerinin” dikkate alınacağını belirtmesi gözleri Orta Vadeli Program’a çevirdi. Orta Vadeli Program’da gelecek yıl için TÜFE beklentisi yüzde 16 olarak belirlenmişti. Artışların bu hedefe göre yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde yayınlanacak Cumhurbaşkanı kararları ile belli olacak.

EMEKÇİDEN KESİLECEK VERGİ

Bu arada gelir vergisi tarifesi de yine YDO doğrultusunda belirleniyor. Emekçilerden alınan gelir vergisi bu oranlara göre hesaplanıyor. Bakan Şimşek, “Gelir vergisi tarifesi yüzde 25.49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak” dedi.

TARİFE NE OLACAK ?

Bu yıl için yılbaşından bu yana yıl içinde elde edilen gelir toplamı 158 bin lirayı aştığında emekçiler de bir üst vergi dilimine çıkarak yüzde 15’ten yüzde 20’lik vergi dilimine giriyordu. YDO oranında yapılacak güncelleme ile 2026’da tarifenin ilk dilimi 198 bin 274 liraya yükselecek. Buna göre gelecek yıl, yıl başından itibaren yıl içinde elde ettiği gelir toplamı 198 bin 274 lirayı aşan emekçiler bir üst vergi dilimine çıkacak. Yüzde 15 yerine yüzde 20 gelir vergisi ödeyecek.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK ?

YDO’nun yüzde 25.49 olarak ilan edilmesi ile birlikte asgari ücrette yapılacak artış da yeniden gündeme geldi. Asgari ücretteki artışın da bu oranda olabileceği yorumları yapılıyor. Eğer yüzde 25 artış yapılırsa asgari ücrete 5 bin 526 lira zam gelecek. Bu da asgari ücretin 2026’da 27 bin 630 liraya çıkması anlamına geliyor.