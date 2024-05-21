Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya rekor ceza!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yürüttüğü vergi incelemeleri kapsamında 2 firmaya 7 milyarlık ceza kesti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:18
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya rekor ceza!
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Maliye, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya 7 milyar TL ile rekor ceza kesti. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor.

NTV'nin haberine göre, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.

Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık olarak 7 milyar TL cezalı tarhiyat önerildiğini belirtiyor.

Demir-çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı olan Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan birisi.

Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.


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