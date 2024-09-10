Hazine’ye ait araziler yerli ve yabancı şirketlere tahsis ediliyor

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:45

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:45

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu yayımladı. Duyuruya göre, gözde tatil kentlerindeki Hazine’ye ait araziler, ormanlar turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Girişimciler birden fazla taşınmaz için başvuruda bulunabilecek. Tahsis edilecek yerler ise gözde tatil kentlerinde bulunuyor. Bu yerlerden birisi Muğla Bodrum Göl Mahallesi’nde yer alıyor. Ormanlık Hazine arazisi. Muğla Bodrum Yalıkavak Gündoğan Göltürkbükü Turizm Merkezi’nde yer alıyor. 900 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılacak.

BETONA GÖMECEKLER

Aydın Didim Mavişehir Mahallesi’ndeki iki ayrı Hazine arazisine de biner yataklı iki tane 5 yıldızlı otel yapılacak. Antalya Manavgat Side’de Hazine arazilerine 150’li yataklı iki tane personel lojmanı inşaa edilecek. Antalya Manavgat Kızılağaç Mahallesi’ndeki ormana 5 yıldızlı otel yapılacak. 250 yatak kapasiteli olacak. Antalya Muratpaşa Tuzcular’daki Hazine arazisine özel konaklama tesisi yapılacak. Antalya Aksu Kemerağzı Mahallesi’ne günübirlik tesis yapılacak. Afyonkarahisar Sadıkbey Mahallesi’ne de 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel inşaa edilecek. Tesisin yapılacağı yer ise Hazine’ye ait.