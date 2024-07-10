Hazine’ye para arayışına devam

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

İktidarın para toplama çalışmaları son gaz sürüyor. Son olarak Alanya, Manavgat, Didim, Kuşadası, Kırşehir gibi birçok bölgedeki çeşitli taşınmazlar satışa çıkarıldı. Bu taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek. Satılacak yerlerin bazıları ağaçlık, bazıları ise boş arazi. Geçici teminat bedelleri 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişiyor. İhaleler 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos günlerinde gerçekleştirilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.